Три правила у догляді за двигуном автомобіля

Автомобільні експерти назвали лише три головні правила у догляді, щоб двигун машини прослужить довго та надійно, повідомляє Судово-юридична газета.

1.Своєчасне обслуговування. Багато водіїв не часто влаштовують своєму автомобілю дрібний «медогляд», тому що вважають, що якщо авто їде – значить усе гаразд.

Несвоєчасна заміна масла - двигун закоксовується, не поміняли ремінь ГРМ - при першому його обриві поршень знищить клапани, не перевірили свічки - троїння, порушення роботи, підвищену витрату палива. І це лише найпоширеніші приклади недбалості.

2.Поломки та ремонт. Якщо в роботі двигуна виникли якісь сторонні звуки, змінився колір вихлопу, знизилися тягові характеристики, слід одразу ж розібратися в причині поломки та усунути її. Іноді дрібна несправність, яку вдалося знайти своєчасно, стає причиною серйозних поломок і дорогого ремонту.

3.Якісні ПММ. Не варто заощаджувати на бензині. Найчастіше, щоб заощадити, замість рекомендованого виробником 98-го заливають 92-й, це не можна назвати економією. Низькоякісне паливо згубно впливає на вузли і агрегати двигуна, і рано чи пізно воно дасть про себе знати.

Експерти вказують, що не варто використовувати і розрекламовані паливні присадки та добавки, які нібито збільшують тиск при згорянні, знижують витрату палива та шкідливі викиди тощо. Всі ці фактори вже прораховані виробником, і спроби їх змінити сумнівними сумішами призводять лише до проблем.