Wizz Air запустив з України новий рейс

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відновила рейси Будапешт – Запоріжжя та Запоріжжя – Будапешт. Квиток в один кінець коштує близько 1500 грн, повідомляє Обозреватель.

Польоти між Запоріжжям та Будапештом здійснюватиме літак Airbus A320, заявили у прес-службі запорізького аеропорту. Тривалість польоту становитиме 2 години 10 хвилин. Перший політ уже відбувся 31 жовтня.

Правила в'їзду до Угорщини

За інформацією Міністерства закордонних справ, мандрівники, які прибувають до Угорщини авіатранспортом, мають надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, отриманий не пізніше 72 годин на момент прибуття. При цьому наголошується: приймається винятково негативний ПЛР-тест.

Інший варіант – український або угорський сертифікат про вакцинацію від захворювання. Важливо: вакцинація має бути повною. А з моменту отримання останнього щеплення має пройти щонайменше 14 днів. Крім цього, разом із громадянами, які мають сертифікат, також можуть без обмежень в'їжджати діти віком до 18 років.

Крім того, українці повинні мати низку документів. Мова йде про: