Президента Чехії переведено з реанімації до звичайної палати

Президента Чехії Мілоша Земана перевели із відділення інтенсивної терапії до звичайної палати. У реанімації Центрального військового шпиталю у Празі він перебував майже місяць. Про це повідомила представниця дирекції шпиталю Йітка Зінке, повідомляє Корреспондент.

"Президента було госпіталізовано до Центральної лікарні 10 жовтня 2021 року. Причиною стало загострення хронічного захворювання, спричинене порушенням режиму харчування. Поліпшенню здоров'я президента сприяло призначене йому лікування у відділенні інтенсивної терапії" , - йдеться у повідомленні Зінке на сайті госпіталю.

77-річний Земан з початку 2021 року пересувається на інвалідному візку.