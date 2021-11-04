Tesla Model X 2022 року: перші подробиці

Завдяки передчасному витоку конфіденційної інформації стали відомі сенсаційні подробиці щодо оновленого електричного кросоверу Tesla Model X, повідомляє РБК-Україна.

На тлі популярності та вибухових продажів бюджетних седанів Model 3 та паркетників Model Y цей серйозний позашляховик опинився в тіні. А даремно…

Секретний документ Tesla, оприлюднення якого поки що не передбачалося, розкриває цікаві деталі щодо оновлень кросовера Model X у "довгограючої" версії Long Range.

Так, рейстайлінговий Tesla Model X Long Range 2022 більш ніж на 30 відсотків потужніший за попередника. Якщо раніше передній/задній електромотори видавали 241 і 253 кінських сил відповідно, тепер ці цифри становлять 326 і 333 сил.

Збільшення потужності – не єдине покращення, оскільки батарея у свіжій версії Long Range важить на 14% менше. Це означає збільшення питомої енергії акумуляторного блоку на 13% та зниження маси спорядженого автомобіля на 4%. Якщо раніше електричний позашляховик важив 2466 кг, тепер цей показник впав на сотню кілограмів.

Документація з топ-модифікації X Plaid ще не доступна, але, згідно з веб-сайтом Tesla, ця тримоторна модель буде розганятися до 100 км/год лише за 2,5 секунди.

Чим ще нас порадує оновлений флагманський позашляховик Tesla стане відомо після оприлюднення автовиробником всієї технічної інформації.