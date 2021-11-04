Верещук наступного тижня відвідає Донбас у статусі міністра

Новопризначений віце-прем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наступного тижня планує відвідати Донбас. Про це вона розповіла журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє Лівий берег.

Кадрових змін у Мінреінтеграції новий керівник не планує.

Фото: Макс Требухов

"Якщо все буде добре, я планую наступного тижня відразу негайно поїхати на Донбас. Насамперед – я хочу поговорити з людьми. Люди, які там живуть, найкраще знають проблеми. Вони страждають від безробіття, екологічних загроз... У яких дійсно проблеми з оплатою комунальних послуг. Ми знаємо, як важко сьогодні даються пільги, які потрібно встановити для тих територій. Тому що я вважаю, що вони потребують таких пільг", – сказала Верещук.

Вона також зазначила, що після того, як вона прийняла рішення очолити міністерство, вона постійно зустрічається із внутрішньо переміщеними особами та добре знає про їхні проблеми.

Верещук також наголосила, що кадрових змін у міністерстві вона не планує і готова працювати з командою екс-глави МінВОТ Олексія Резнікова.

"За колективом – я бачу, що це люди енергійні, мотивовані, молоді, готові працювати. І я сподіваюся, що вони працюватимуть зі мною... Я знаю, що перший заступник висловив бажання піти разом із паном Резніковим. Я бажаю йому удачі на новому місці. А ми шукатимемо і формуватимемо кадри. А так я хочу працювати з колективом, який є", – сказала міністр.

Верещук також розповіла, що при міністерстві буде створено експертну та громадську раду.