РФ зупинила транзит вугілля з Казахстану в Україну

Російська Федерація зупинила транзит вугілля, що надходить в Україну з Казахстану, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Російська Федерація зупинила транзит вугілля з Казахстану, яке ішло в Україну. Всі відповідні поставки в листопаді заблоковані", - написав у своєму Telegram-каналі голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

При цьому Герус уточнив, що технічно блокування відбувається на рівні Російських залізниць, які не підтверджують проїзд вагонів із таким вугіллям через територію Росії.

Раніше цього дня він повідомив, що в листопаді РФ до рівня 30% обмежила постачання скрапленого газу в Україну. Ще раніше депутат заявив про припинення постачань енергетичного вугілля з Росії в Україну.