Легка форма COVID-19 може спричинити ускладнення на роки

Ускладнення від COVID-19 можуть тривати роками, навіть якщо захворювання перенесене у легкій формі, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав на брифінгу старший радник програми з імунізації Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) в Україні, доктор Умід Шарапов.

"COVID у багатьох викликає важкі ускладнення. Навіть у тих, хто легко перехворів — про це мало говорять — у них можуть бути ускладнення, які тривають місяцями. Я знаю людей, у яких ці ускладнення тривають роками. Це хронічна втома, безсоння, депресія, випадання волосся у жінок і чоловіків, болі в суглобах, м'язові болі, зниження працездатності" , — зазначив він.

За його словами, часто навіть ті, хто перехворів на легку форму, скаржаться на те, що після одужання у них залишається проблема з фокусуванням уваги, уважністю та пам'яттю.