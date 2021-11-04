Легка форма COVID-19 може спричинити ускладнення на роки
Ускладнення від COVID-19 можуть тривати роками, навіть якщо захворювання перенесене у легкій формі, повідомляє Ділова столиця.
Про це сказав на брифінгу старший радник програми з імунізації Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC) в Україні, доктор Умід Шарапов.
"COVID у багатьох викликає важкі ускладнення. Навіть у тих, хто легко перехворів — про це мало говорять — у них можуть бути ускладнення, які тривають місяцями. Я знаю людей, у яких ці ускладнення тривають роками. Це хронічна втома, безсоння, депресія, випадання волосся у жінок і чоловіків, болі в суглобах, м'язові болі, зниження працездатності", — зазначив він.
За його словами, часто навіть ті, хто перехворів на легку форму, скаржаться на те, що після одужання у них залишається проблема з фокусуванням уваги, уважністю та пам'яттю.
"А це впливає на якість роботи. Я чув, що деякі люди навіть звільнилися з роботи, тому що їм стало складно робити інтелектуальну роботу. Також ускладнення від COVID впливають на якість спілкування в сім'ї", — додав Шарапов.