Потепління до +20 та дощі на заході: прогноз погоди на 5 листопада

Наприкінці першого тижня листопада в Україні стає дедалі тепліше. У багатьох областях температура вдень підніметься до 19°С, а десь – і зовсім до 20°С. У більшості західних областей погода поки буде дощовою.

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Отже, у п'ятницю, 5 листопада, у всіх східних, більшості південних та центральних областей, а також у Криму очікується 15-19°С удень. У Вінницькій, а також у всіх західних та північних областях удень буде трохи прохолодніше – близько 12-16°С. І найтеплішою виявиться Миколаївська область – там обіцяють усі 18-20°С удень. Уночі по всій Україні очікується від 6 до 11°С.

Дощі 5 листопада залишаються практично в усіх західних областях, окрім Чернівецької та Волинської. На решті території країни очікується суха та ясна погода. У всіх східних, центральних та західних областях очікується вітер близько 11-18 км/год у середньому. У Харківській та деяких центральних областях місцями можливі шквали до 25 км/год. У всіх південних та північних областях, а також у Криму середня швидкість вітру становитиме 14-25 км/год. На Сумщині місцями можливі шквали до 29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 5 листопада у Вінницькій та більшості районів Житомирської, Хмельницької, Рівненської та Донецької областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 5 листопада очікується температура від 11 до 17°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і, можливо, дощ.