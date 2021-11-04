РФ відновила постачання газу до Європи в обхід України
Транспортування газу з Росії в Німеччину газопроводом "Ямал – Європа" відновили сьогодні, 4 листопада, майже через тиждень після його призупинення. Ціна газу в єврорегіоні практично відразу знизилася нижче $900 за 1 тис. куб. м. Водночас у "Газпромі" запевняють, що їхні дії на вартість ніяк не впливають і їх провини в енергокризі, яка трапилося, немає, повідомляє Обозреватель.
"Ямал – Європа" – газопровід, введений у дію з метою обходу України, він проходить територією РФ, Білорусі, Польщі та Німеччини. Постачання газу по ньому припинилося 30 жовтня, але сьогодні було відновлене,.
Газ у Європі відразу впав у ціні. Нині вартість 1 тис. куб. м. складає $897, випливає з даних біржі ICE.
Що кажуть у "Газпромі"?
Представники російського концерну, незважаючи на всі об'єктивні факти, своєї провини не визнають.
"Дивно чути звинувачення, що дії "Газпрому" призвели до зростання цін на газ у Європі", – цитує генерального директора "Газпром експорту" Олену Бурмістрову "ТАСС".
За її словами, у компанії не зацікавлені ні в рекордно низьких, ні в рекордно високих цінах на газ у регіоні.
"Останні ведуть до деградації попиту в Європі, що суперечить нашим інтересам як виробника та постачальника. Ми хочемо бачити збалансований та передбачуваний ринок, де ми та наші клієнти можемо успішно розвивати наш бізнес", – додала вона.
Хоча про вплив, шантаж і маніпуляції з боку "Газпрому" говорять уже не тільки в США, Україні та Польщі. У Єврокомісії стверджують, що винуватцем ситуації є саме концерн із РФ. Понад 40 євродепутатів звинуватили російську компанію у маніпуляціях.
Ще в середу, 3 листопада, ціна газу в Європі різко зросла через те, що російський концерн "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на перший квартал 2022 року. У ході торгів вона злетіла понад $955 за 1 тисячу куб. м.