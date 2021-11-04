РФ відновила постачання газу до Європи в обхід України

Транспортування газу з Росії в Німеччину газопроводом "Ямал – Європа" відновили сьогодні, 4 листопада, майже через тиждень після його призупинення. Ціна газу в єврорегіоні практично відразу знизилася нижче $900 за 1 тис. куб. м. Водночас у "Газпромі" запевняють, що їхні дії на вартість ніяк не впливають і їх провини в енергокризі, яка трапилося, немає, повідомляє Обозреватель.

"Ямал – Європа" – газопровід, введений у дію з метою обходу України, він проходить територією РФ, Білорусі, Польщі та Німеччини. Постачання газу по ньому припинилося 30 жовтня, але сьогодні було відновлене,.

Газ у Європі відразу впав у ціні. Нині вартість 1 тис. куб. м. складає $897, випливає з даних біржі ICE.

Ціна газу в Європі. Джерело: ICE

Що кажуть у "Газпромі"?

Представники російського концерну, незважаючи на всі об'єктивні факти, своєї провини не визнають.

"Дивно чути звинувачення, що дії "Газпрому" призвели до зростання цін на газ у Європі" , – цитує генерального директора "Газпром експорту" Олену Бурмістрову "ТАСС".

За її словами, у компанії не зацікавлені ні в рекордно низьких, ні в рекордно високих цінах на газ у регіоні.

"Останні ведуть до деградації попиту в Європі, що суперечить нашим інтересам як виробника та постачальника. Ми хочемо бачити збалансований та передбачуваний ринок, де ми та наші клієнти можемо успішно розвивати наш бізнес" , – додала вона.

Хоча про вплив, шантаж і маніпуляції з боку "Газпрому" говорять уже не тільки в США, Україні та Польщі. У Єврокомісії стверджують, що винуватцем ситуації є саме концерн із РФ. Понад 40 євродепутатів звинуватили російську компанію у маніпуляціях.

Ще в середу, 3 листопада, ціна газу в Європі різко зросла через те, що російський концерн "Газпром" відмовився бронювати додаткові транзитні потужності через Україну на перший квартал 2022 року. У ході торгів вона злетіла понад $955 за 1 тисячу куб. м.