Буде ще дві. В "Слузі народу" анонсували нові відставки в Кабміні

Фракція "Слуга народу" планує змінити очільників ще двох міністерств. Однак нові відставки в Кабміні відбудуться не найближчим часом, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Про це заявив глава фракції монобільшості Давид Арахамія.

"Дві (відставки - ред.) є. Але ви ж знаєте добру традицію, що я вам не скажу (імена - ред.) до останнього моменту" , - сказав нардеп в кулуарах Ради.

Як зазначив Арахамія, питання нових відставок буде розглядатися десь через півроку.

Нагадаємо, вчора Верховна рада звільнила очільників Міноборони, Мінреінтеграції, Мінекології, Мінекономіки та Міністерства ОПК.

А сьогодні нардепи призначили нових міністрів. Зокрема, звільнений з Мінреінтеграції Олексій Резінков очолив Міністерство оборони.