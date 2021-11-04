Верещук не голосувала за позбавлення її депутатських повноважень
Ірина Верещук не була присутня на голосуванні за дострокове позбавлення її депутатських повноважень, але проголосувала за своє призначення міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє Ділова столиця.
Так, проект №6276 про дострокове позбавлення Ірини Верещук повноважень народного депутата проголосували 319 нардепів. При цьому сама Верещук під час голосування була відсутня.
Верещук проголосувала за ухвалу №6279 про призначення її віцепрем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.