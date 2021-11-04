Верещук не голосувала за позбавлення її депутатських повноважень

Верещук не голосувала за позбавлення її депутатських повноважень

Ірина Верещук не була присутня на голосуванні за дострокове позбавлення її депутатських повноважень, але проголосувала за своє призначення міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє Ділова столиця.

Так, проект №6276 про дострокове позбавлення Ірини Верещук повноважень народного депутата проголосували 319 нардепів. При цьому сама Верещук під час голосування була відсутня.

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Верещук проголосувала за ухвалу №6279 про призначення її віцепрем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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