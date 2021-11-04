Арахамія заявив, що жінка не може очолювати Міноборони

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що українці не готові бачити жінку у кріслі міністра оборони, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради у четвер, 4 листопада.

Арахамія впевнений, що в уяві "більшості людей у суспільстві" міністром оборони має бути "бойовий генерал", тому навіть до нового міністра Олексія Резнікова, який не має бойових звань, у деяких "є питання". З огляду на це, переконаний нардеп, жінку на посаді міністра оборони зовсім не сприймуть у суспільстві.

"Ми вважаємо, що жінка — міністр оборони — зараз не буде сприйнята в суспільстві, тому що суспільство не звикло. Навіть зараз є питання щодо Резнікова, чи служив він в армії. Він військовозобов'язаний, але не в армії. А якби це була жінка, то взагалі би сказали "Війна надворі, а ви жінку ставите!" Ми вважаємо, що це має бути еволюційний крок. Можливо, через кілька років і жінка зможе стати міністром оборони, але зараз сприйняття в суспільстві такого немає" , — заявив Арахамія.

При цьому він наголосив, що "багато жінок є міністрами оборони в європейських країнах НАТО": "Це нормально і так має бути".

Гендерна координаторка кампанії з протидії сексизму та дискримінації у політиці та ЗМІ "Повага" та ресурсу "Жінки — це 50% успіху України" Анастасія Багаліка назвала подібні заяви неприпустимими.

"Я не знаю, на які дослідження громадської думки щодо призначення жінки на посаду міністра оборони спирався пан Арахамія. Я таких досліджень не бачила. Але я можу впевнено говорити про те, що такі висловлювання та оцінки від голови провладної фракції неприпустимі" , — сказала вона у коментарі "Новинам Донбасу".

За її словами, подібні висловлювання знецінюють службу понад 30 тисяч жінок у лавах української армії.