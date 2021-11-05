Ducati представила свій найпотужніший електросамокат

Ducati представила свій найпотужніший електросамокат
Фото: Ducati

Лінія електричного мікротранспорту для міської мобільності від Ducati продовжує розширюватися і новий скутер Pro-III проголошений найкращим в асортименті на цей час, повідомляє 24 Канал.

Однією з головних переваг електричного самоката Ducati Pro-III, розробленого у партнерстві з MT Distribution, є використання технології NFC. Скутер запускається безконтактно за допомогою електронної мітки.

Pro-III має легку, але міцну раму з магнієвого сплаву, яка також чудово поглинає вібрації. Ducati оснащує самокат 10-дюймовими колесами з безкамерними шинами та подвійними дисковими гальмами спереду й ззаду. Світлодіодна оптика робить скутер безпечнішим для їзди вночі та в умовах слабкого освітлення.

Електросамокат Pro-III оснащений безщітковим двигуном потужністю 350 Вт, який забезпечує 515 Вт пікової потужності. Його акумулятор на 468 Вт*год забезпечує запас ходу до 50 км на одному заряді. Однак для повного заряджання акумулятора потрібно близько дев'яти годин, що не найкращий час для транспорту такого класу. Ducati Pro-III має чотири режими їзди: найповільніший пропонує максимальну швидкість у 6 км/год, а найшвидший – 25 км/год.

USB-порт на 3,2-дюймовому світлодіодному дисплеї скутера дозволяє заряджати смартфон під час руху. Дисплей показує вибраний режим руху, швидкість, запас ходу тощо. Його доповнює фірмовий додаток для смартфона Ducati Urban e-mobility.

Електричний самокат Ducati Pro-III вже доступний за ціною 800 євро на офіційному сайті та в дилерських центрах Ducati. Нагадаємо, що трохи скромніший Ducati Pro-II коштує від 549 євро, а Pro-I обійдеться у 399 євро. Є й ще доступніша модель – Ducati Corse Air за 299 євро.

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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Фото: електричний самокат Ducati Pro-III / Ducati

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