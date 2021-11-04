У МОЗ сказали, як зменшити "коронавірусне" навантаження на медсистему
Вакцинація від коронавірусу – це єдиний вихід для зменшення навантаження на систему охорони здоров’я, повідомляє УНІАН.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"Дедалі більше областей заходять в "червону зону"… Вакцинація залишається тим медичним заходом, який дозволяє знизити навантаження на систему охорони здоров’я, оскільки зараз ми бачимо в рамках нашої статистики, майже 98-99 відсотків людей, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії в інфекційних відділеннях – невакциновані люди", – сказав чиновник.
За його словами, "тому вакцинація є і буде залишатися саме медичним втручанням, яке дозволяє зменшити навантаження на систему охорони здоров’я".
"Тим не менш, не слід забувати про використання масок, дотримання дистанції та інші профілактичні заходи, які регламентовані і точно так само діють проти саме штаму "Дельта", яким викликаний поточний спалах", – наголосив Кузін.