У МОЗ сказали, як зменшити "коронавірусне" навантаження на медсистему

Вакцинація від коронавірусу – це єдиний вихід для зменшення навантаження на систему охорони здоров’я, повідомляє УНІАН.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Дедалі більше областей заходять в "червону зону"… Вакцинація залишається тим медичним заходом, який дозволяє знизити навантаження на систему охорони здоров’я, оскільки зараз ми бачимо в рамках нашої статистики, майже 98-99 відсотків людей, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії в інфекційних відділеннях – невакциновані люди" , – сказав чиновник.

За його словами, "тому вакцинація є і буде залишатися саме медичним втручанням, яке дозволяє зменшити навантаження на систему охорони здоров’я".