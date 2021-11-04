Путін і Лукашенко затвердили 28 союзних програм

Президент Росії Володимир Путін та правитель Білорусі Олександр Лукашенко затвердили 28 союзних програм, повідомляє Корреспондент.

Рішення було ухвалено на засіданні Вищої держради Союзної держави у режимі відеоконференції.

Зазначається, що затверджено програми з оновленої військової доктрини та міграційної концепції, а також інші.

Нагадаємо, документи було погоджено лідерами двох країн у вересні 2021 року. Програми щодо Союзної держави в тому числі передбачають зближення макроекономічної політики, гармонізацію валютного регулювання та валютного контролю.