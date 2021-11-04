Экс-нардеп Звягільський потрапив до реанімації
Народний депутат України І-VIII скликань Верховної Ради України Юхим Звягільський потрапив до реанімації через COVID-19, повідомляє УНІАН.
Про це розповів народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Юлій Іоффе.
Помічник Звягільського телефоном підтвердив Іоффе, що в екс-депутата ускладнення через COVID-19, він знаходиться в лікарні у Києві у стабільному стані.
"Помічник відповів, що він в реанімації в Інституті серця. Стан стабільний", – зазначив Іоффе.
Нагадаємо, Юхиму Звягільському 88 років.