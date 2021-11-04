Экс-нардеп Звягільський потрапив до реанімації

Народний депутат України І-VIII скликань Верховної Ради України Юхим Звягільський потрапив до реанімації через COVID-19, повідомляє УНІАН.

Про це розповів народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Юлій Іоффе.

Помічник Звягільського телефоном підтвердив Іоффе, що в екс-депутата ускладнення через COVID-19, він знаходиться в лікарні у Києві у стабільному стані.

"Помічник відповів, що він в реанімації в Інституті серця. Стан стабільний" , – зазначив Іоффе.

Нагадаємо, Юхиму Звягільському 88 років.