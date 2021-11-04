У майнінгу криптовалют назріла криза

В умовах нинішнього буму на біткоїн майнінгові компанії прагнуть виробляти якомога більше цієї криптовалюти. Але в останні півтора року на їхньому шляху стала низка перепон: зокрема всесвітня пандемія коронавірусу, заборона на майнінг у Китаї та криза в глобальних ланцюжках поставок, повідомляє Обозреватель.

Видання Quartz називає це вторгненням реального, фізичного світу у віртуальний, за умов якого майнінговим компаніям доводиться шукати вихід із ситуації. Вони вчаться самостійно ремонтувати несправні комп'ютери, вивозять виробничі потужності літаками або просто смиренно чекають.

Але на криптовалютному ринку будь-яка затримка може мати вирішальне значення.

"Кожний день офлайну для майнера – це втрачена можливість отримання доходу" , – каже представник американської майнінгової компанії Marathon Digital Holdings Чарлі Шумахер.

Комп'ютери для майнінгу подорожчали у рази

2021 року Marathon Digital Holdings замовила 130 тис. майнінгових машин у китайського виробника Bitmain за середньою ціною $3 тис. за штуку. Таке велике замовлення виявилося мудрим рішенням – сьогодні такі самі пристрої коштують близько $10 тис.

Але тепер постало питання доставки машин із Китаю на виробничі підприємства до США. За пів року час доставки зріс майже вдвічі – до 30 днів.

Компанія намагалася доставляти майнінгові машини комерційними рейсами, але на них було досить складно знайти місце. Крім того, виникла проблема з митним оформленням після їхнього прибуття до США.

Тому з жовтня Marathon почала самостійно фрахтувати літаки для перевезення біткоїн-машин із Малайзії до США. Це дозволило доставляти вантаж напряму до Далласа, де розташовані криптоферми Marathon Digital Holdings.

Біткоїн-компанії залишають Китай

Іншій майнінговій компанії BitDigital, яка мала свої майнінгові ферми в Китаї, вдалося передбачити заборону криптовалюти в КНР. Вони почали перевозити свої машини з Китаю до США та Канади ще у 2020 році.

На листопад 2021 року компанія вже вивезла більшу частину своїх машин для майнінгу з Китаю, але на території країни все ще залишаються близько 20 тис. пристроїв. За словами головного стратега BitDigital Сема Табара, зараз "міграція" прискорилася.

"Це крихкі машини, тому спочатку їх потрібно упакувати в ПВДХ-плівку, а потім дуже акуратно скласти в ящики. Вони не завжди доходять до нас цілими. На кожній машині, яка доходить, ми маємо провести діагностику. У деякі з них забивається пил, або вони пошкоджуються під час транспортування" , – пояснює Табар.

Наразі його компанія теж зіткнулася із затримками постачань – остання партія машин (а це трохи менше ніж тисяча) все ще залишається в контейнері в морських доках Нью-Йорка. Але й покупка нових машин – не є варіантом.

"Очікування може зайняти деякий час у наступному році, але навіть у цьому випадку немає жодних обіцянок. Для криптовалюти це довго" , – скаржиться Сем Табар.

Голь на вигадки хитра

Канадська компанія Hut 8 Mining виявила творчий підхід до ситуації з постачаннями. Через недоцільність відправлення несправних машин китайської компанії MicroBT виробнику Hut 8 дещо перекваліфікувалися.

"Ми стали єдиною в Північній Америці та Європі авторизованою ремонтною майстернею для техніки MicroBT" , – каже керівник відділу зв'язків з інвесторами та корпоративного розвитку Hut 8 С'ю Енніс.

Тепер її компанія ремонтує не лише власні машини, а й чужі. Так замість рекомендованих 18-24 місяців експлуатації майнінгових машин термін їхнє життя можливо продовжили аж до 5 років.