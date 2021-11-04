У майнінгу криптовалют назріла криза
В умовах нинішнього буму на біткоїн майнінгові компанії прагнуть виробляти якомога більше цієї криптовалюти. Але в останні півтора року на їхньому шляху стала низка перепон: зокрема всесвітня пандемія коронавірусу, заборона на майнінг у Китаї та криза в глобальних ланцюжках поставок, повідомляє Обозреватель.
Видання Quartz називає це вторгненням реального, фізичного світу у віртуальний, за умов якого майнінговим компаніям доводиться шукати вихід із ситуації. Вони вчаться самостійно ремонтувати несправні комп'ютери, вивозять виробничі потужності літаками або просто смиренно чекають.
Але на криптовалютному ринку будь-яка затримка може мати вирішальне значення.
"Кожний день офлайну для майнера – це втрачена можливість отримання доходу", – каже представник американської майнінгової компанії Marathon Digital Holdings Чарлі Шумахер.
Комп'ютери для майнінгу подорожчали у рази
2021 року Marathon Digital Holdings замовила 130 тис. майнінгових машин у китайського виробника Bitmain за середньою ціною $3 тис. за штуку. Таке велике замовлення виявилося мудрим рішенням – сьогодні такі самі пристрої коштують близько $10 тис.
Але тепер постало питання доставки машин із Китаю на виробничі підприємства до США. За пів року час доставки зріс майже вдвічі – до 30 днів.
Компанія намагалася доставляти майнінгові машини комерційними рейсами, але на них було досить складно знайти місце. Крім того, виникла проблема з митним оформленням після їхнього прибуття до США.
Тому з жовтня Marathon почала самостійно фрахтувати літаки для перевезення біткоїн-машин із Малайзії до США. Це дозволило доставляти вантаж напряму до Далласа, де розташовані криптоферми Marathon Digital Holdings.
Біткоїн-компанії залишають Китай
Іншій майнінговій компанії BitDigital, яка мала свої майнінгові ферми в Китаї, вдалося передбачити заборону криптовалюти в КНР. Вони почали перевозити свої машини з Китаю до США та Канади ще у 2020 році.
На листопад 2021 року компанія вже вивезла більшу частину своїх машин для майнінгу з Китаю, але на території країни все ще залишаються близько 20 тис. пристроїв. За словами головного стратега BitDigital Сема Табара, зараз "міграція" прискорилася.
"Це крихкі машини, тому спочатку їх потрібно упакувати в ПВДХ-плівку, а потім дуже акуратно скласти в ящики. Вони не завжди доходять до нас цілими. На кожній машині, яка доходить, ми маємо провести діагностику. У деякі з них забивається пил, або вони пошкоджуються під час транспортування", – пояснює Табар.
Наразі його компанія теж зіткнулася із затримками постачань – остання партія машин (а це трохи менше ніж тисяча) все ще залишається в контейнері в морських доках Нью-Йорка. Але й покупка нових машин – не є варіантом.
"Очікування може зайняти деякий час у наступному році, але навіть у цьому випадку немає жодних обіцянок. Для криптовалюти це довго", – скаржиться Сем Табар.
Голь на вигадки хитра
Канадська компанія Hut 8 Mining виявила творчий підхід до ситуації з постачаннями. Через недоцільність відправлення несправних машин китайської компанії MicroBT виробнику Hut 8 дещо перекваліфікувалися.
"Ми стали єдиною в Північній Америці та Європі авторизованою ремонтною майстернею для техніки MicroBT", – каже керівник відділу зв'язків з інвесторами та корпоративного розвитку Hut 8 С'ю Енніс.
Тепер її компанія ремонтує не лише власні машини, а й чужі. Так замість рекомендованих 18-24 місяців експлуатації майнінгових машин термін їхнє життя можливо продовжили аж до 5 років.