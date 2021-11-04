У Дніпрі в реанімації рятують немовля з коронавірусом

У Дніпрі медики борються за життя новонародженого, якому від матері передався COVID-19, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Маленький пацієнт зараз перебуває у реанімації COVID-відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні. Зазначається, що малюк народився 10 днів тому від мами, хворої на коронавірус.

Наразі новонароджений є найважчим пацієнтом у COVID-відділенні.

Окрім того, у дитячій обласній лікарні у Дніпрі розгорнуто 20 ліжок для пацієнтів з коронавірусом і усі вони підключені до системи подачі кисню. Наразі зайнято 80% місць.