"Нафтогаз Трейдинг" уклав трирічні договори із 1029 тепловиками

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" ("НТ") уклала трирічні договори на постачання газу із 1029 виробниками тепла, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними прес-служби групи, зокрема, із 227 великих ТКЕ, які надають послуги із централізованого опалення, до компанії звернулися 209 підприємств.

При цьому за останній тиждень кількість клієнтів "НТ" збільшилась на 51 тепловик. На розгляді перебувають ще 44 заявки на підписання договорів.

Договори з "НТ" вже мають понад 95% українських виробників тепла з тих, хто працював із "Нафтогазом" у минулому опалювальному сезоні.

Як повідомлялося, з 20 травня 2021 року припинив діяти режим спеціальних зобов'язань, тепер виробники тепла можуть самостійно обирати постачальника газу.

"Нафтогаз Трейдинг" запропонував підприємствам ТКЕ та ОСББ укласти трирічні угоди на постачання газу за довгостроковою ринковою ціною. На перший рік – з 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року – ціна становить 7,42 грн за 1 куб. м газу (з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи).