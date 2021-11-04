Нардеп-"слуга" назвав Арахамію "Мауглі у зелених джунглях"

Народний депутат Артем Дмитрук прокоментував сьогоднішню заяву голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про можливе виключення парламентаря із фракції, повідомляє Ділова столиця.

Дмитрук вважає, що Арахамія дуже давно не був на вулиці, не спілкувався з людьми, не слухав проблем і не намагався їх вирішити. Щодо заяви голови фракції "Слуга народу" стосовно того, що Дмитрук одягає зелену футболку, а потім робить все навпаки, нардеп відповів, що за зелену футболку сьогодні на вулиці можуть просто побити "за тарифи, за ФОПів, за відсутність ліжок та кисню у лікарнях".

"Моя ідеологія не змінювалася протягом цих двох років. Мої погляди, моє ставлення та взаємодія з людьми, моя робота на окрузі теж не змінювалися. А ось ваші погляди, позиції, ідеологія кардинально змінилися. Тому рішення за вами. З мене "слуга народу" не вийде ніколи" , — підсумував Дмитрук.

Нагадаємо, у середині жовтня Дмитрук заявив, що можливе виключення з парламентської фракції "Слуга народу" народного депутата Людмили Буймістер пов'язаний з тим, що вона не користується "темниками", які спускає "слугам" керівництво. Як відомо, 19 жовтня фракція "Слуга народу" у Верховній Раді виключила Буймістер зі своїх лав.