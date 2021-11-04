Ізраїль запропонував навчати українських медиків

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський запропонував навчати українських медиків у себе в країні. Очікується, що вони будуть проходити підвищення кваліфікації на базі ізраїльських клінічних лікарень, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

"Окремо обговорили питання удосконалення кваліфікації медичних працівників" , - написав у Facebook міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко за підсумками зустрічі із послом Ізраїлю.

Глава МОЗ подякував Бродському за пропозицію організувати навчання українських медиків на базі ізраїльських клінічних лікарень.

Під час зустрічі, додав міністр, також було обговорено можливість обміну досвідом у сфері роботи університетських клінік.