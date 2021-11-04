Валютний ринок четверга: підсумки дня

У четвер Національний банк поставив своєрідний рекорд: він чотири рази протягом дня з'являвся на міжбанківському валютному ринку з інтервенціями на купівлю валюти, утримуючи долар від обвалу.

Таке активне втручання регулятора в хід торгів на міжбанку було викликано виходом із великим продажем валюти однієї з державних компаній – «Укренерго», яка напередодні розмістила на Лондонській біржі євробонди на суму 825 млн доларів. Обсяг пропозиції валюти, і так немаленький, виріс протягом дня в 3 рази, і не вийди Нацбанк з інтервенціями – долар цілком міг впасти нижче за 26 гривень, що явно не входило до планів. Національний банк купив 5 млн. за ціною 26,23 гривень, потім ще по 50 млн. доларів – по 26,185 і 26,175 гривень, після чого виставив ордер на купівлю на рівень 26,17 гривень і стояв з ним аж до завершення сесії.

Закрили торги четверга на 7 копійок на купівлі та 8,5 копійок на продажу нижче, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 26,20/26,30 (купівля/продаж).

Торги четверга знову відкрилися широко: спред на старті становив 10 копійок. Перша угода на 1,6 млн. доларів за ціною 26,245 гривень пройшла о 9:21. Покупців було мало, і вони одразу зрозуміли, що сьогодні їхній день, і вони можуть диктувати ціни. Близько 11:30, коли котирування опустилися нижче 26,20 і на купівлі, і на продажу, на ринку з'явився Національний банк, який уже зранку купив стандартні 5 млн доларів. Він виставив ордер на покупку на рівень 26,185 гривень. Як виявилося пізніше, ордер був на суму 50 млн. доларів, і їх Нацбанку продали за кілька хвилин. Після відходу він знову з'явився приблизно через 15 хвилин, цього разу рівень викупу був знижений на 1 копійку. По 26,175 гривень НБУ купив ще 50 млн. доларів – і відразу ж виставив наступний ордер на рівень 26,17. З цим ордером регулятор знаходився на ринку до 16 години – часу закінчення активної фази торгів і купив ще не менше 40 млн доларів.

Котирування закриття – 26,17/26,18 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс майже втричі в порівнянні з середою і склав 368,3 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 26,199 гривень.

Офіційний курс долара на 5 листопада встановлено на позначці 26,19 гривні за долар, зниження на 5,31 копійок.

Офіційний курс євро на 5 листопада встановлено на позначці 30,2848 гривні за євро, зниження на 7,98 копійок.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в першій половині дня подешевшав на 6 копійок: вранці його продавали по 26,31-26,32 гривні, а на обід цінник опустився до 26,25-26,26 гривень. У другій половині четверга долар подешевшав ще на 3 копійки: увечері його можна було вільно купити по 26,22-26,23 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 19:00 – 1,1543 долара. Сьогодні євро впав на тлі загального зміцнення долара після вчорашнього засідання Комітету з відкритих ринків (FOMC) ФРС США, на якому було оголошено початок скорочення програми стимулювання американської економіки. До 17:30 він опустився до позначки 1,1528, після чого дещо скоригував падіння. Готівковий євро в першій половині дня подешевшав на 10 копійок: вранці його продавали по 30,38-30,40 грн., а до обіду – вже по 30,28-30,30 грн. Однак на цьому падіння не закінчилося: надвечір у столиці почали з'являтися пропозиції євровалюти по 30,25 гривень.

Російський рубль сьогодні виріс до американського долара з 71,90 до 71,24 рубля за долар. Станом на 19.00 він торгується у вузькому діапазоні 71,30-71,35 рубля за долар. Готівковий рубль у Києві сьогодні подешевшав ще на 1 копійку - з 3,68-3,70 до 3,67-3,69 гривень за 10 рублів.