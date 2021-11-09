Корисні соуси та заправки до салатів: 6 універсальних варіантів
Салат завжди був і залишається універсальною стравою, яка виступає і як перекус, і як основний прийом їжі. Досить часто господині не знають, чим заправити салат, окрім майонезу чи звичайної олії. І цим самим можуть звести нанівець всю користь страви, повідомляє Обозреватель.
Дієтологиня Анастасія Бєлоус поділилася корисними варіантами соусів та заправок для салатів. Опубліковано на сторінці в Instagram.
Оливковий соус до літніх салатів
Інгредієнти:
- Оливкова олія
- Лимонний сік/винний оцет
- Куркума/копчена паприка
- Морська сіль
Гуакамоле до пасти, салатів та для тостів
Інгредієнти:
- Авокадо – 1/2 шт.
- Лимонний сік – 1 ч. л.
- Вода – 2 ст. л.
- Морська сіль
- Паприка
Томатний до салатів і готових страв
Інгредієнти:
- Запечені помідори – 1 шт.
- Запечений перець – 1 шт.
- Оливкова олія – 1 ст. л.
- Зелень – 1 пучок
- Сіль
- Спеції
- Часник
Легкий літній
Інгредієнти:
- Натуральний йогурт
- Тертий огірок
- Кріп
- Часник
- Сіль
- Перець
- Спеції
Песто
Інгредієнти:
- Зелень
- Оливкова олія
- Горіхи
- Сіль
- Спеції
Кеш'ю-соус
Інгредієнти:
- Кеш'ю – 30 г
- Соєвий соус/рослинне молоко – 1/2 скл.
- Часник – 1/2 зубчика
- Сіль
- Спеції
- Зелень