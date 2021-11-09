Корисні соуси та заправки до салатів: 6 універсальних варіантів

Салат завжди був і залишається універсальною стравою, яка виступає і як перекус, і як основний прийом їжі. Досить часто господині не знають, чим заправити салат, окрім майонезу чи звичайної олії. І цим самим можуть звести нанівець всю користь страви, повідомляє Обозреватель.

Дієтологиня Анастасія Бєлоус поділилася корисними варіантами соусів та заправок для салатів. Опубліковано на сторінці в Instagram.

Оливковий соус до літніх салатів

Інгредієнти:

  • Оливкова олія
  • Лимонний сік/винний оцет
  • Куркума/копчена паприка
  • Морська сіль
Соус на основі оливкової олії та лимонного соку
Соус на основі оливкової олії та лимонного соку

Гуакамоле до пасти, салатів та для тостів

Інгредієнти:

  • Авокадо – 1/2 шт.
  • Лимонний сік – 1 ч. л.
  • Вода – 2 ст. л.
  • Морська сіль
  • Паприка
Гуакамоле
Гуакамоле

Томатний до салатів і готових страв

Інгредієнти:

  • Запечені помідори – 1 шт.
  • Запечений перець – 1 шт.
  • Оливкова олія – 1 ст. л.
  • Зелень – 1 пучок
  • Сіль
  • Спеції
  • Часник
Томатний соус
Томатний соус

Легкий літній

Інгредієнти:

  • Натуральний йогурт
  • Тертий огірок
  • Кріп
  • Часник
  • Сіль
  • Перець
  • Спеції
Соус на основі йогурта та огірка
Соус на основі йогурта та огірка

Песто

Інгредієнти:

  • Зелень
  • Оливкова олія
  • Горіхи
  • Сіль
  • Спеції
Соус на основі зелені та оливкової олії
Соус на основі зелені та оливкової олії

Кеш'ю-соус

Інгредієнти:

  • Кеш'ю – 30 г
  • Соєвий соус/рослинне молоко – 1/2 скл.
  • Часник – 1/2 зубчика
  • Сіль
  • Спеції
  • Зелень
Соус на основі кеш'ю
Соус на основі кеш'ю

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