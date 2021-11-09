Корисні соуси та заправки до салатів: 6 універсальних варіантів

Салат завжди був і залишається універсальною стравою, яка виступає і як перекус, і як основний прийом їжі. Досить часто господині не знають, чим заправити салат, окрім майонезу чи звичайної олії. І цим самим можуть звести нанівець всю користь страви, повідомляє Обозреватель.

Дієтологиня Анастасія Бєлоус поділилася корисними варіантами соусів та заправок для салатів. Опубліковано на сторінці в Instagram.

Оливковий соус до літніх салатів

Інгредієнти:

Оливкова олія

Лимонний сік/винний оцет

Куркума/копчена паприка

Морська сіль

Соус на основі оливкової олії та лимонного соку

Гуакамоле до пасти, салатів та для тостів

Інгредієнти:

Авокадо – 1/2 шт.

Лимонний сік – 1 ч. л.

Вода – 2 ст. л.

Морська сіль

Паприка

Гуакамоле

Томатний до салатів і готових страв

Інгредієнти:

Запечені помідори – 1 шт.

Запечений перець – 1 шт.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Зелень – 1 пучок

Сіль

Спеції

Часник

Томатний соус

Легкий літній

Інгредієнти:

Натуральний йогурт

Тертий огірок

Кріп

Часник

Сіль

Перець

Спеції

Соус на основі йогурта та огірка

Песто

Інгредієнти:

Зелень

Оливкова олія

Горіхи

Сіль

Спеції

Соус на основі зелені та оливкової олії

Кеш'ю-соус

Інгредієнти:

Кеш'ю – 30 г

Соєвий соус/рослинне молоко – 1/2 скл.

Часник – 1/2 зубчика

Сіль

Спеції

Зелень