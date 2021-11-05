Ісландський мох для шкіри: що це та як працює

Косметичні бренди, що використовують у складі екстракт морського моху, стверджують, що їхні засоби здатні миттєво розв'язати будь-які проблеми із шкірою, повідомляє 24 Канал.

Морський, або як його ще називають ірландський мох, – це різновид червоних водоростей. Компонент і справді містить вітаміни A та E, які пов'язані зі здоров'ям шкіри та сіркою, яку застосовують проти акне та розацеа.

Завдяки живильним та антиоксидантним властивостям екстракт морського моху створює на шкірі захисний шар, що дозволяє утримувати вологу.

Одна з основних переваг компонента полягає у здатності утримувати воду. За словами косметолога люди, які регулярно використовують продукти на основі морського моху, можуть призупинити процес трансепідермальної втрати вологи у шкірі.

Оскільки всі корисні властивості компонента пов'язані з утворенням захисної плівки, краще використовувати його у складі крему, сироватки або будь-якого іншого незмивного засобу, оскільки в засобах для вмивання мох не настільки ефективний.