У Латвії "компенсуватимуть" ускладнення після COVID-вакцинації

Латвійський Сейм ухвалив поправки до законодавства, що дозволяють виплачувати компенсації за середні та важкі ускладнення після вакцинації від COVID-19, повідомляє Європейська правда.

За інформацією порталу ERR у початковій версії законопроєкту компенсація передбачалася лише у разі серйозних збитків, коли викликані щепленням проблеми зі здоров'ям залишаються назавжди. Однак на пропозицію опозиції в законі також передбачили компенсацію і тим пацієнтам, яким внаслідок вакцинації було заподіяно помірну шкоду.

Представник консерваторів у парламенті Юріс Ранканс заявив, що навіть якщо до лікарні через вакцинацію потрапить одна людина з мільйона, держава має сплатити витрати на її лікування. За його словами, несправедливо зобов'язувати людей щепитися від коронавірусу, залишаючи їх при цьому напризволяще у разі серйозних побічних ефектів.