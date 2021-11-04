Аваков вперше озвучив причини своєї відставки

Арсен Аваков у програмі "Народ проти" у Наталії Влащенко заявив, що після відставки у нього "навантаження з плечей пішло". І тепер вранці він читає не зведення, а дивиться "кліп Тіни Кароль", повідомляє Политика Страны.

Екс-міністр МВС назвав причину свого звільнення з посади голови МВС.

"Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден. Я не проста людина у спілкуванні, якщо йдеться про компетентні, професійні речі. Я вмію говорити "ні. Це не всім до вподоби. Я вмію говорити "так не можна".

Далі він розкритикував, що вся влада сьогодні зосереджена на Офісі президента.

"Немає жодного балансу"

Аваков сказав, що за нього "не було ДТП а-ля Трухін". Тобто Аваков виставляє версію, що він почав часто заперечувати Зеленському і тому вирушив у відставку. І загалом веде лінію на те, що президент негативно впливає на правоохоронну систему.

Аваков жорстко пройшовся за новим міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

"Здібних багато на що, замінили на здатних на все... Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте?"

Він каже, що генералів МВС Коваля та Марчука, які займалися "злодіями в законі", за нового міністра відправили у відставку. Мабуть, мається на увазі історія з помилками у списку санкцій РНБО, за які, як розповідав Данилов, були звільнені чини МВС.

"Двох найкращих професіоналів беруть і звільняють. Чи не тому, що авторитети пролобіювали та помстилися?", - ставить питання Аваков.

Аваков порівняв Зеленського та Порошенка. Вийшло не на користь нинішнього президента.

"Порошенко дуже хотів впливати на МВС і він це постійно робив... Але Петро Олексійович мав баланс у парламенті та владі. Тому ми з ним могли розмовляти дуже спокійно. Він міг влаштовувати політичні провокації, але це не був ефективний тиск", - заявив Аваков у ході інтерв'ю на "Україна 24" - При Зеленському "я побачив, що все це вивітрюється в інтриги. Мене запитали, чому поліцейські спеціально зупиняють депутатів від "Слуги народу". Я кажу: тому що це їхня робота. Ви думайте , як підбирати депутатів адекватних!"

Екс-міністр МВС дуже жорстко розкритикував санкційну практику РНБО.

"Рада безпеки не може бути органом виконавчої чи судової влади, який призначає винних... РНБО у нас перетворилася на хайпі на місце для штампування санкцій", - заявив колишній міністр".

Каже, що папку із санкціями йому давали за п'ять хвилин до засідання. За словами Авакова, санкції запроваджуються на підставі "оперативних довідок, якими у мене весь стіл завалено" . Аваков заявив, що на першому і другому засіданні щодо санкцій піднялися суперечки, але " це не було підтримано" .

"Я член РНБО з десятирічним стажем не мав матеріалу. Я Данилову говорив - це свинство взагалі. Цих прізвищ, які виносяться, у мене в папці немає. Він: ну, не встигли розмножити".

За словами колишнього міністра, санкції штампують, зокрема, проти тих, хто фінансує опозиційні сайти. При цьому позначають таких людей, як контрабандистів.