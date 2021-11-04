Аваков розповів про останню розмову із Зеленським

Екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поділився подробицями останньої розмови з президентом України Володимиром Зеленським у статусі глави відомства, після чого подав у відставку. Політик розповів, що в нього та глави держави були різні точки зору щодо розвитку країни, повідомляє Сьогодні.

"Ми сіли та переговорили з президентом – дуже відкрито. Я сказав йому: "Це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю права. Моя думка така, ваша – така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатися знаходити інші рішення " , – розповів екс-міністр.

Політик також уточнив, що кілька місяців перед відставкою відчув певний дискомфорт.