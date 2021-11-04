Флагман ВМС США увійшов у Чорне море
У Чорне море увійшов флагман Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки – корабель Mount Whitney, повідомляє УНІАН.
"Корабель Військово-морських сил США USS Mount Whitney (LCC-20) сьогодні зайшов у Чорне море з метою проведення звичайних морських операцій з нашими союзниками й партнерами НАТО у регіоні. Сила заради миру, сильніші разом", – наголошується у повідомленні прес-служби Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter привітав входження флагману американського флоту у Чорне море.
"Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті", – наголосив Кулеба.