Флагман ВМС США увійшов у Чорне море

У Чорне море увійшов флагман Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки – корабель Mount Whitney, повідомляє УНІАН.

"Корабель Військово-морських сил США USS Mount Whitney (LCC-20) сьогодні зайшов у Чорне море з метою проведення звичайних морських операцій з нашими союзниками й партнерами НАТО у регіоні. Сила заради миру, сильніші разом" , – наголошується у повідомленні прес-служби Шостого флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter привітав входження флагману американського флоту у Чорне море.