"Це не таємниця": Разумков сказав, хто обирає міністрів
Президент Володимир Зеленський особисто ухвалює рішення про призначення міністрів, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Прямий".
"Ніхто не робить з цього таємницю, що рішення приймає президент щодо кадрових призначень до уряду. Так, це не відповідає Конституції. На жаль, я давно не приймаю участь в таких нарадах, а може – на щастя. А з іншого боку, все ж таки я є прибічником фахового підходу. Тому що компетентність і порядність – це дві ключових таких риси, які повинні бути в чиновника, який іде на ту чи іншу посаду", – сказав Разумков.