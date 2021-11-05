Фонд держмайна продає нерухомість у Чорнобилі

У Чорнобильській зоні відчуження перший об'єкт оренди виставили на аукціон. Йдеться про приміщення адміністративно-побутового корпусу комплексу виробництв "Вектор", пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

В Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локации

Про це 4 листопада передали на Facebook-сторінці Фонду держмайна України. Переможець торгів отримає у користування нерухомість загальною площею 82 квадратних метрів будівлі, розташованої на центральній вулиці Чорнобиля (Кірова, 52).

Як зазначається в повідомленні, зону відчуження тепер відкрили "для залучення приватних інвестицій". У Фонді також розповіли, що новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта та його суборенди.

В Чернобыле выставили на аукцион первый объект аренды: фото уникальной локации
"Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість", - йдеться в публікації.
У Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локації

Стартова ціна лота починається з суми 4,2 тисячі гривень на місяць. Торги проведуть 19 листопада. У характеристиках об'єкта оренди вказується, що загальна площа будівлі, до складу якого входить об'єкт оренди, становить трохи більш як 980 "квадратів". Технічний стан приміщення задовільний, воно розташоване на другому поверсі будівлі.

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