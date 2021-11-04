У США заарештували російського аналітика, який розповів про зв'язки Трампа з РФ

У четвер, 4 листопада, американська влада заарештувала російського аналітика Ігоря Данченка, причетного до створення так званого "досьє Стіла" з недоведеним на офіційному рівні компроматом на Дональда Трампа. Громадянина РФ затримали в рамках розслідування спецпрокурора Джона Дарема, повідомляє Обозреватель.

Ігоря Данченка, який зараз проживає в США, звинувачують у п’яти злочинах та у надаванні неправдивих показань ФБР.

Досьє Стіла – це вибухова колекція матеріалів про зв'язок між президентською кампанією Дональда Трампа та Росією. Її склав колишній офіцер МІ6 Крістофер Стіл. Згідно з його розслідуванням, під час передвиборчої кампанії Трамп нібито співпрацював зі спецслужбами РФ, щоб добути компромат на свою головну суперницю Гілларі Клінтон.

Ігор Данченко став джерелом, мабуть, найбільш резонансної частини досьє. В ній йдеться про те, що Трамп у 2013 році винайняв президентський номер в московському готелі Ritz-Carlton, куди привів російських повій для сексуальних втіх разом із "золотим дощем". У досьє Стіла стверджується, що російські спецслужби мають відеодокази цих розваг і зберігають їх як компромат на Трампа.

Ігор Данченко, російський аналітик, який збирав матеріал для досьє Стіла. Джерело: The New York Times via CNN

Публічне оприлюднення "досьє Стіла" в січні 2017 року викликало бурю, яка нависла над президентством Трампа. Пізніше з’ясувалося, що документ фінансувався демократами.

Ігор Данченко, який народився в Росії та тривалий час проживає в Сполучених Штатах, також давав свідчення ФБР у 2017 році. Тоді була виявлена невідповідність деяких аспектів досьє Стіла, а покази Данченка правоохоронці назвали більш спекулятивними, ніж твердження в самому досьє.

Трамп зі свого боку назвав компромат "купою сміття", і звинуватив ФБР у сфабрикуванні інформації для усунення його з посади.

Сам Стіл виправдовує свою роль у створенні досьє. В недавньому інтерв’ю ABC News, він сказав: "Я підтримую роботу, яку ми виконали, джерела, які ми мали, і професіоналізм, який ми до неї застосували". Він також підкреслив, що, хоча досьє фінансувалося демократами, його робота була аполітичною, і він вважає, що Трамп все ще загрожує національній безпеці США.

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