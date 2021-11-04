Аваков запропонував створити "альянс розумних політиків"

Екс-міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков дає зрозуміти, що може стати частиною політичного альянсу, який збалансує владу в країні.

У четвер увечері в ефірі програми "Народ проти" з Наталею Влащенко", відповідаючи на запитання про своє політичне майбутнє, Аваков сказав:

"Від загального – до приватного. Ховатися не буду, говоритиму, як є. Я думаю, що Україна задовбалася від усіх цих приватних проектів, які кожен (політик) будує під себе. Ось виліз якийсь хоч трохи політик і каже "все, я будую свій проект, у мене мої два відсотки, давайте терміново домовлятися". Я думаю, що треба говорити концептуальні речі.

Він наголосив, що не є прихильником крайніх точок зору, центрист, виступає за збалансованість.

"Є ліві центристи, такі як Разумков, наприклад. Є праві центристи – Гройсман, Арсеній Петрович (Яценюк). Є Юлія Володимирівна – вона перебуває над усім. Є Ляшко… Є Смешко. Напевно з'являться інші люди. Давайте подумаємо над тим, щоб усі ці розумні люди зробили такий альянс або мезальянс, який дозволив би зробити баланс, який рухає нашу країну вперед", - сказав Аваков.

Він додав:

"Це те, чим я хочу займатися. Так, це політика. Так, це буде. І я нікуди не подінусь, і я цим займатимуся".

Відповідаючи на запитання про те, якою буде його роль у цьому проекті – лідера чи продюсера, Аваков зазначив:

"Думаю, що продюсер – не та роль, яку мені прописано…. Було багато продюсерів, які зараз перебувають при владі, а потім звільняться. Вони потім знову опікуватимуться продюсингом, а ми займатимемося політичним управлінням для країни".