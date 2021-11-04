"Ілюзій немає" — Аваков розповів, хто переможе на Донбасі

Мешканці окупованого Донбасу голосуватимуть на виборах за своїх сепаратистів, заявив у програмі "Народ проти" ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє Україна 24.

"У мене ілюзій немає. На цих територіях (ОРДЛО — ред.) переможуть не представники Києва чи центральної України. Переможуть їхні місцеві "сєпари", яким там довіряють. Мене влаштовує це. Це буде процедура в рамках законів України, коли вони прийдуть в українське законодавче поле. Далі пройдуть роки, і ми з цим впораємося. Ситуація змінюватиметься" , — сказав він.

Аваков розповів, що необхідно змінити цю ситуацію.