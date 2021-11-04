"Ілюзій немає" — Аваков розповів, хто переможе на Донбасі
Мешканці окупованого Донбасу голосуватимуть на виборах за своїх сепаратистів, заявив у програмі "Народ проти" ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє Україна 24.
"У мене ілюзій немає. На цих територіях (ОРДЛО — ред.) переможуть не представники Києва чи центральної України. Переможуть їхні місцеві "сєпари", яким там довіряють. Мене влаштовує це. Це буде процедура в рамках законів України, коли вони прийдуть в українське законодавче поле. Далі пройдуть роки, і ми з цим впораємося. Ситуація змінюватиметься", — сказав він.
Аваков розповів, що необхідно змінити цю ситуацію.
"Але для цього ще одна річ потрібна. Можна скільки завгодно сил витрачати на оборону, фундаментальні речі; величезні гроші, мільярди витрачати, будувати танки й так далі. Але якщо при цьому твій народ живе таким рівнем життя, який не хоче захищати, нічого не вийде. Українці були згуртовані, у 2014 році Путін отримав несподіваний ефект, тому що українці воювали за свободу, ця категорія — не пусте місце, і якщо до цього додати гідний спосіб життя, який хочеться захищати, — ось цього я хочу", — сказав він.