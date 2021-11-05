Вся в маму: 14-річна дочка Мілли Йовович підкорює світ моди
Старша дочка Мілли Йовович і режисера Пола Андерсона Ева відзначила 14-річчя. Зіркова мама на честь цієї події вирішила згадати досягнення юної спадкоємиці, а також похвалитися черговим з них, повідомляє РБК-Україна.
Про це вона розповіла в особистому блозі. А також зазначила в пості, якою росте Евер.
Евер Гарбо до своїх 14 років вже побудувала успішну кар'єру. Дівчинка знімалася в декількох фільмах і працювала в якості моделі. А до дня народження доля піднесла їй особливий подарунок. Дівчинка, яка успадкувала красу матері, стала обличчям Miu Miu. Евер в якості героїні нової рекламної кампанії Miu Miu Nuit знялася у знаменитого на весь світ дуету фешн-фотографів - Мерта Аласа і Маркуса Пігготта.
У своєму блозі Мілла Йовович написала багато цікавих фактів про свою дочку:
"Евер виповнюється 14 років!!! Кожен рік був таким чарівним, це дійсно так. Вона завжди співчувала і захищала своїх друзів і сім'ю. Але цей рік був особливо захоплюючим. Вона раптово стала такою надійною в певному сенсі. Ні, в її кімнаті все ще безлад, і змусити її мити посуд майже неможливо, але вона також стала дівчиною, яка читає свій сценарій кожен день по дорозі на роботу і з роботи (без нагадування). ",- розповідає щаслива мама.