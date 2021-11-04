У Польщі "копів" звинувачують у знущанні над українцем

У Польщі в місті Млава двоє співробітників місцевої поліції звинувачуються в побитті 30-річного українця. Прокуратора приступила до розслідування справи, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

Інцидент стався ще 16 вересня, але про це стало відомо тільки в листопаді. Поліція приїхала на виклик на вулицю Жеромського, де група чоловіків голосно сварилася.

На місці події правоохоронці затримали українця, перевищивши свої повноваження.

За словами потерпілого, "копи" відвезли його в ліс, де сильно побили, після чого залишили його там.

Районний прокурор вже відсторонив поліцейських від виконання своїх обов'язків. Він також зазначив, що в українця на 7 днів погіршилося здоров'я.

Після інциденту потерпілий українець прийшов в поліцію, щоб написати заяву про порушення під час затримання, але його не прийняли, оскільки, за їхніми словами, він був п'яний.

Тоді українець звернувся до польської прокуратури. Прокурор Млави заявив, що поліцейським загрожує до 5 років позбавлення волі.