Міськвиборчком відмовився скасовувати рішення про визнання Терехова мером

Харківська міська територіальна виборча комісія частково задовольнила скарги, подані координатором Громадянської мережі "Опора" Миколою Зінченком у зв'язку з розбіжностями, виявленими на 10 дільницях в результаті звірки протоколів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Взяти до уваги факти наявності розбіжностей між протоколами Новобаварської та Основ'янської районних територіальних виборчих комісій... про підсумки голосування на позачергових виборах Харківського міського голови... та відомостями, що містяться у доданих до скарг документах під назвою "копія протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчих дільницях"... У задоволенні решти вимог відмовити", - йдеться у постанові міськвиборчкому.

Зінченко подав до міськвиборчкому дві скарги, в яких послався на зафіксовані спостерігачами "Опори" факти фальсифікації протоколу підрахунку голосів на користь секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова на одній виборчій дільниці у Основ'янському районі та 9 дільницях у Новобаварському районі. Він просив взяти до уваги наявність розбіжностей у протоколах підрахунку голосів на виборчих дільницях і зобов’язати Основ’янську та Новобаварську районні територіальні комісії провести повторний підрахунок голосів на цих дільницях.

Крім того, Зінченко просив міськвиборчком визнати рішення про визнання Терехова міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства, і скасувати його.

У коментарі кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна Зінченко повідомив, що не виключає оскарження ухвали міськвиборчкому в суді.