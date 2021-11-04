З початку року понад 30 неповнолітніх скоїли ДТП, - Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала ситуацію з нещодавньою дорожньо-транспортною пригодою, яку скоїв неповнолітній. За її словами, з початку року неповнолітні водії скоїли 35 аварій, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

Генпрокурор наголосила, що з початку року в аваріях на дорогах України постраждали декілька сотень неповнолітніх.

"Трохи статистики за цей рік. 35 неповнолітніх скоїли ДТП, які вже інкримінуються Кримінальним кодексом. І 800 дітей стали потерпілими" , - сказала вона.

Як розповіла Венедіктова, кількість смертей в ДТП на дорогах України з початку 2021 року вже перевищила 2 тисячі.