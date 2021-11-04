У Франції мобільний телефон зруйнував піч крематорію

У місті Венден-ле-Бетюн на півночі Франції вибух знищив одну із двох печей місцевого крематорію. У ході розслідування було встановлено, що причиною вибуху став мобільний телефон у кишені костюма покійного, повідомляє NEWSru.co.il.

Під час кремації, коли температура в печі досягла 1100 градусів, літієва батарея вибухнула, спричинивши пожежу. Обійшлося без жертв, проте збитки становили 90000 євро.

Власник крематорію заявляє, що відшкодувати збитки має похоронне бюро, яке проводило кремацію.

"Переконатися, що в труні немає нічого, крім тіла – це їхня турбота", - каже він.