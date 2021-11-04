ДТП за участю неповнолітньої: відповідальність мають нести й батьки - Венедиктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголошує на системності проблеми неповаги до законодавства, яка призводить до таких ситуацій, як смертельна ДТП у Харкові з вини неповнолітнього водія Infinity, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Венедіктова зазначила, що у розслідуванні ДТП, яка сталася з вини 16-річного водія, харківські прокурори чинять так само, як вчинила б і вона.

"Але нам треба всім пам'ятати, що за такі злочини несуть відповідальність не лише діти. Несуть відповідальність батьки і оточення. У нас часто відбувається така неповага до закону – зухвала, цинічна неповага до закону, до людського життя. Наші діти ростуть саме на таких прикладах", - сказала генпрокурор.

За її словами, 35 неповнолітніх цього року вчинили ДТП і 800 дітей стали потерпілими у ДТП, загалом від аварій на дорогах країни цього року загинуло 2,5 тисяч людей.

Венедіктова звернула увагу на те, що в Україні поширені випадки, коли батьки дозволяють сідати за кермо своїм неповнолітнім дітям, які не мають прав водія, що абсолютно неприпустимо для цивілізованих країн.

"У цій історії корінь системний, і проблему треба вирішувати інакше – вихованням у школах, у сім'ях", - наголосила генпрокурор.

"За тією статтею, яку інкримінують (16-річному водієві Infinity – ІФ)… до 8 років. Враховуючи, що він неповнолітній, ми знаємо, що буде обмеження не більше 7 років", - сказала вона, відповідаючи на запитання про те, яке покарання прокуратура проситиме для винуватця ДТП.

Також генпрокурор наголосила, що обвинувачення намагатиметься притягнути до відповідальності батьків, які дозволили неповнолітній дитині сісти за кермо.

26 жовтня у Харкові 16-річний водій Infinity без прав водія на великій швидкості виїхав на червоне світло і зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infinity – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина – з тяжкими травмами доставлені до лікарні.