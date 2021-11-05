Кулеба та Єрмак зустрілися з помічником держсекретаря США

Стратегічне партнерство США та України є наріжним каменем безпеки, демократії та прав людини в регіоні, заявила помічник Держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як інформує прес-служба США у Києві, під час зустрічей з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії підтвердила непохитну підтримку Сполученими Штатами Америки суверенітету та територіальної цілісності України в умовах російської агресії.

У свою чергу, Кулеба у своєму мікроблозі Твіттер зазначив, що ця зустріч відбулася "для детального обговорення результатів візиту делегації США до Москви цього тижня".

Також помічник держсекретаря заявила, що США залишаються відданим партнером України у зусиллях щодо досягнення євроатлантичної інтеграції, відновлення міжнародно-визнаних кордонів України та розвитку безпечної, демократичної та успішної України.