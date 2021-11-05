Помер керівник "Театру на Подолі" Віталій Малахов

У Києві помер український режисер, керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі Віталій Малахов, який упродовж тижня перебував у реанімації. Йому було 67 років, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"19.07.1954 - 04.11.2021. Лети, рідний мій" , - написала дочка померлого Дарія Малахова на своїй сторінці у "фейсбук".

Раніше Малахова повідомляла, що у вівторок, 26 жовтня, Віталія Малахова госпіталізували до "Феофанії". За її словами, чекати на швидку довелося близько п'яти годин.

"Протягом 2 днів ми були між небом і землею. Ніколи ще мені не було так страшно і погано. Про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис. Передбачити це було неможливо" , - повідомляла вона.

За її словами, з того часу режисер перебував у тяжкому, але стабільному стані.

Віталій Малахов – український театральний режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2008), народний артист України (2008), художній керівник Київського академічного драматичного театру на Подолі з 1987 року.