США оголосили велику нагороду за дані хакерів із DarkSide

Влада Сполучених Штатів готова виплатити до $10 млн за інформацію, яка дозволить розкрити особистість керівників хакерського угруповання DarkSide, яке зламало в травні системи американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline, повідомляє ТАСС.

"Держдепартамент оголосив винагороду в розмірі до $10 млн за інформацію, яка допоможе встановити місцеперебування та особистість тих, хто посідає провідне становище у міжнародному злочинному угрупуванні DarkSide, що використовує віруси-здирники" , - йдеться у поширеному в четвер повідомленні пресслужби Держдепартаменту.

Відомство обіцяє виплатити додатково $5 млн тому, хто сприятиме затриманню чи пред'явленню звинувачень цим хакерам.