Китай пригрозив ЄС наслідками за підтримку Тайваню

Китай відреагував на зустріч депутатів Європарламенту з президентом Тайваню Цай Інь-вень. Пекін попередив Євросоюз про помилку і пригрозив загостренням відносин, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За інформацією Politico візит семи депутатів Європарламенту в Тайбей вже викликав невдоволення Пекіна. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що зустріч була "помилкою" з боку ЄС.

"Ми закликаємо ЄС виправити помилку і не посилати невірні сигнали силам незалежності Тайваню. В іншому випадку відносини Китаю і ЄС будуть пошкоджені" , - заявив він.

Крім того, минулого тижня міністр закордонних справ Китаю попередив, що країни "заплатять ціну" за розвиток більш тісних зв'язків з Тайванем. Попри це ЄС висловив підтримку Тайваню, зазначивши, що самоврядний острів не самотній. У ЄС також заявили, що готові співпрацювати з Тайванем.

"За останні 30 років ви увійшли в історію. Тайвань сьогодні є найяскравішою, найстійкішою і найбільш освіченою демократією в цьому регіоні" , - заявив голова Спеціального комітету парламенту з іноземного втручання Рафаель Глюксманн.

Президент Тайваню назвала Європейський парламент "фокусом" дипломатичної взаємодії Тайваню з ЄС.