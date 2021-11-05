Китай пригрозив ЄС наслідками за підтримку Тайваню
Китай відреагував на зустріч депутатів Європарламенту з президентом Тайваню Цай Інь-вень. Пекін попередив Євросоюз про помилку і пригрозив загостренням відносин, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
За інформацією Politico візит семи депутатів Європарламенту в Тайбей вже викликав невдоволення Пекіна. Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що зустріч була "помилкою" з боку ЄС.
"Ми закликаємо ЄС виправити помилку і не посилати невірні сигнали силам незалежності Тайваню. В іншому випадку відносини Китаю і ЄС будуть пошкоджені", - заявив він.
Крім того, минулого тижня міністр закордонних справ Китаю попередив, що країни "заплатять ціну" за розвиток більш тісних зв'язків з Тайванем. Попри це ЄС висловив підтримку Тайваню, зазначивши, що самоврядний острів не самотній. У ЄС також заявили, що готові співпрацювати з Тайванем.
"За останні 30 років ви увійшли в історію. Тайвань сьогодні є найяскравішою, найстійкішою і найбільш освіченою демократією в цьому регіоні", - заявив голова Спеціального комітету парламенту з іноземного втручання Рафаель Глюксманн.
Президент Тайваню назвала Європейський парламент "фокусом" дипломатичної взаємодії Тайваню з ЄС.
"Я вірю, що Тайвань і ЄС обов'язково поглиблять відносини в багатьох областях... Ми очікуємо продовження обміну думками з великою кількістю країн про протидію дезінформації", - сказала Цай Інь-Вень.