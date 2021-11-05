ДТП з харківським мажором: городяни вимагають покарання винного

Харківський бізнесмен і член виконавчого комітету міської ради Олександр Давтян заявляє, що бізнес і громадськість мають намір не дати залишитися безкарним 16-річному водієві Infiniti Миколі Харківському, підозрюваному у скоєнні ДТП з одним загиблим і трьома постраждалими, повідомляє УНІАН.

Про це Давтян сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, виступаючи від імені харківських бізнесменів.

"Ми вирішили, що не можна давати такій людині і його батькам бути безкарними. А ще найголовніше, я думаю, - це дати зрозуміти ось таким "Колям", що вони не відмажуться. Ми зробимо все, що можна, щоб було рішення суду законне" , - сказав Давтян.

Бізнесмен вважає, що батьки 16-річного юнака повинні "дякувати, що він сяде у в'язницю".

"Інакше де-небуть на вулиці за його борзоту його прибили б" , - зазначив Давтян.

Він заявив, що громадськість і харківський бізнес будуть намагатися зробити так, щоб справа неповнолітнього винуватця смертельної ДТП не затягувалася.