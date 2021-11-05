5 листопада 2021 - яке сьогодні свято, що не можна робити

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день обізнаності про проблему цунамі, Міжнародний день менеджерів-волонтерів, повідомляє УНІАН.

У США - День комерційного телемовлення, День подяки пончику, День банківського переказу, День рудих, День китайської їжі на винос, День пір'яної ручки, День "Любіть свого адвоката", День пороху, День американського футболу, у Великобританії - День Гая Фокса, ніч багать, в Казахстані - День зовнішньої розвідки, в Бразилії - День португальської мови, в Панамі - День незалежності Колона, на Філіппінах - День революції, День Негроса, в Перу - День Пуно, в Малайзії - День народження Султана Перака, в Індії - свято "Говардхан Пуджа", у Вірменії - день розвідувальних військ.

Пам'ятні дати 5 листопада, річниці та події

У цей день в 1935 році була випущена настільна гра "Монополія".

5 листопада 1935 року в Києві відкрився Регулярний тролейбусний рух.

У 1963 році були відкриті станції Київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Завод "Більшовик", зараз "Шулявська".

У 1964 році в Чернігові відкрився Регулярний тролейбусний рух.

У 1965 році були відкриті станції Київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" і "Дарниця", а також електродепо "Дарниця".

У 1971 році були відкриті станції Київського метрополітену "Святошино" (нині "Святошин"), "Нивки" і "Жовтнева" (зараз "Берестейська").

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 листопада вшановує пам'ять апостола Якова. Інші назви свята: "Яків", "Яків праведний", "Яків Гужник", "Гужники".

Що сьогодні не можна робити

Будьте обережніше - день нещасливий. Не займайтеся чужими проблемами, присвятіть час собі. Не тримайте зла на інших, вибачте їх і покайтеся самі. Якщо ви не фахівець в якійсь області, не беріться за цю роботу. Не варто нічого планувати - все може піти прахом.

Прикмети на 5 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

град - до 25 листопада зима в двері постукає;

випало багато снігу, і він не тане - зима буде теплою;

дощ - до родючого року.

Іменини 5 листопада

Іменини у Якова, Миколи, Володимира, Олександра, Омеляна, Гната, Максима, Єлисея, Івана та Петра.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева