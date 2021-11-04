МОЗ дозволило тестування таблеток від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я дозволило випробувати в Україні препарати проти коронавірусної інфекції виробництва компаній Pfizer та Merck, повідомляє Корреспондент.

Про це у четвер, 4 листопада, йдеться у відповідному наказі МОЗ. Йдеться про препарат від коронавірусу Ритонавір виробництва Pfizer у таблетках по 150 мг. Ліки тестуватимуть на тих, хто контактував із хворими COVID-19.

Пігулки MK4482-013 Молнупінавір виробництва Merck проходитимуть клінічні випробування на базі міської студентської лікарні Харківської міської ради. Їх тестуватимуть на дорослих, які проживають із хворими COVID-19.

Відомо, що у Великій Британії регулятор з питань лікарських засобів схвалив застосування перших таблеток для лікування COVID-19 Молнупінавір компанії Merck.