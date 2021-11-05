Лавров продовжує уникати нормандської зустрічі - Кулеба

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров продовжує уникати зустрічі в нормандському форматі. Про це заявив в ефірі політичного шоу "Право на владу" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

За словами Кулеби, нещодавно Міністерство закордонних справ Росії направило нормандській четвірці своє бачення заключного документа, який повинні будуть підписати сторони після потенційної зустрічі.