Бойовики обстріляли КПВВ Золоте

На Донбасі з боку незаконних збройних формувань із міномета було обстріляно контрольний пункт в'їзду-виїзду Золоте, повідомляє Корреспондент.

За даними пресцентру операції Об'єднаних сил (ООС) 3 листопада у період з 18:57 до 19:25 у районі населеного пункту Золоте-5 ворог відкрив вогонь з міномета калібру 82 мм.

"Внаслідок зазначеного обстрілу отримали пошкодження фортифікаційні споруди прикриття КПВВ" , - йдеться у повідомленні.

Про обстріл КПВВ повідомлено місію ОБСЄ.