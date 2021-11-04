Кузін розповів про нюанси усунення невакцинованих працівників

Керівник підприємства, на яке поширюється дія наказу МОЗ про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, спочатку має поінформувати співробітників про правові наслідки відмови від щеплення, потім, у разі відмови, — скласти акт і видати наказ про відсторонення, повідомляє Ліга.net.

У МОЗ розповіли, як саме має здійснюватись усунення невакцинованих працівників певних сфер з 8 листопада. Насамперед керівник підприємства має поінформувати працівників про правові наслідки, у разі ухилення або відмови від щеплення. Йдеться про усунення від роботи без збереження зарплати до того моменту, поки працівник не отримає хоча б одну дозу вакцини. Потім керівник підприємства має скласти відповідний акт.

Водночас не можуть усунути працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок. Наразі форма довідки про протипоказання перебуває на затвердженні. Її можна буде взяти не раніше 8 листопада. Головсанлікар Ігор Кузін підкреслив, що у довідці не вказуватиметься діагноз, тому керівник може вимагати її цілком законно.

Працівники, які мають щонайменше одну дозу вакцини, також не можуть бути усунені від роботи. Усунення відбувається шляхом видання наказу чи розпорядження керівника. Зі змістом наказу обов'язково мають ознайомити того, кого усувають.

У МОЗ наголошують, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього немає правових підстав.

Якщо під час перевірки уповноваженого органу виявиться, що на підприємстві працюють особи, які ухиляються або відмовляються від щеплення, то в такому разі йтиметься про порушення статті про правила карантину людей Кодексу про адмінпорушення. Відповідальність для посадової особи – штраф від 34 000 грн.