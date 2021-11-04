Українським залізничникам підвищать зарплати

Укрзалізниця з 1 грудня 2021 року планує підняти тарифні ставки та посадові оклади залізничників на 10%, повідомляє Корреспондент.

Про це у четвер, 4 листопада, сповістила пресслужба компанії з посиланням на голову правління УЗ Олександра Камишина. Він зазначив, що підвищення тарифних ставок та посадових окладів стало можливим завдяки "позитивним операційним та фінансовим результатам останніх місяців".

Це вже друге підвищення зарплат залізничників за 2021 рік. Укрзалізниця з червня підвищила на 10% годинні тарифні ставки та посадові оклади працівників, які мають оклад менше ніж 30 тис. грн.

Відомо, що за 9 місяців 2021 року чистий збиток Укрзалізниці втричі скоротився у порівнянні з результатами за перші пів року 2021 року – з 1,4 млрд грн до 468,8 млн грн. У вересні чистий прибуток УЗ склав 321,9 млн грн.